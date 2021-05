Zucche e pois: le incantevoli opere della Kusama invadono il New York Botanical Garden

Nota per le sue zucche a pois, per i tentacoli e le illusioni ottiche, Yayoi Kusama invade il New York Botanical Garden, patrimonio nazionale degli Usa dal 1967.

L'artista giapponese 92enne regala al suo pubblico "Cosmic Nature", una installazione specifica pensata per la Grande Mela. Un omaggio per i 15 anni vissuti in America.



Artista pop tra le più amate al mondo da sempre si ispira alla dimensione naturale. Per non dimenticare la sua infanzia trascorsa con la famiglia in una fattoria del Giappone.

Le opere coloratissime di Yayoi interagiscono con l'ambiente. La mostra rimandata lo scorso anno per la pandemia si snoda tra prati e boschetti.



Davanti all'edificio neo-rinascimentale della Mertz Library, la più grande biblioteca botanica degli Stati Uniti, per l'installazione "Ascension of Polka Dots on the Trees", alcuni degli alberi ad alto fusto nel prato principale, sono ricoperti di un tessuto di poliestere a pois che ne avvolge il tronco.



Una sorta di giardino d'inverno è invece "Flower Obsession", una serra ricca di arredi e attrezzi ricoperti di fiori finti, dalle corolle paffute. Ma è "Dancing Pumpkin" l'opera più fotografata. Una zucca con il suo giallo a pois neri che si staglia dal verde circostante con tentacoli che delimitano uno spazio interno in cui lo spettatore si trova riflesso nella lucida superficie nera.



Anche in "Pumpkins Screaming About Love Beyond Infinity", un cubo di vetro riflettente immerso in una stanza buia, le protagoniste sono le zucche, che si moltiplicano.

Altro pezzo forte "Narcissus Garden", un laghetto su cui galleggiano 1.400 sfere di alluminio riflettente che si muovono al vento.

"Cosmic Nature" di Yayoi Kusama resterà aperta fino al 31 ottobre. Da non perdere!

(foto New York Botanical Garden)