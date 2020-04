Rolli Days Digital Week: visitare i magnifici palazzi dei Rolli è ancora più coinvolgente!

Genova conferma l’appuntamento primaverile con i Rolli Days e rilancia: infatti, a causa dell'emergenza legata al virus, i Rolli Days si fanno digitali, per consentire davvero a tutti di godere dell'incantevole bellezza dei palazzi dei Rolli, Patrimonio UNESCO.

Inoltre, l'evento è in programma per un'intera settimana, dal 16 al 23 maggio. Così, tutti gli amanti dell'arte e della bellezza potranno ammirare comodamente da casa, accompagnati da competenti divulgatori, le incantevoli dimore dei Rolli, ricche di storia e fascino. Saranno persino aperti virtualmente palazzi di assoluta eccellenza in cui non sarebbe stato possibile far entrare il pubblico per ragioni di spazio.

Online, grazie ad appassionanti video, sarà possibile vivere un'esperienza simile a quella dell’evento in prima persona, attraversando le sale, scoprendo le architetture, ammirando le opere d’arte.

Il 16 e il 17 maggio una serie di clip inedite porterà all’interno di alcune delle dimore più prestigiose e, fino a sabato 23 maggio, saranno disponibili video dedicati ad ulteriori siti e approfondimenti dedicati alle prelibatezze della cucina genovese tradizionale.

Inoltre, si entrerà in anteprima negli spazi di Palazzo Interiano Pallavicino, ricco di affreschi memorabili e giardini; si ammireranno Palazzo Stefano Squarciafico, Palazzo Spinola Pessagno e Palazzo Sinibaldo Fieschi.

«I Palazzi dei Rolli raccontano la storia di Genova e delle persone che l’hanno portata ad essere regina del Mediterraneo... In un momento come questo, dove siamo costretti a stare lontani gli uni dagli altri, la cultura ha ancora di più l'obbligo di essere un elemento di unione che, di fatto, la rende l'anima delle nostre società. Si tratterà di una settimana di Palazzi dei Rolli: non avremmo mai avuto le disponibilità per tenere aperti dieci (e più) palazzi per sette giorni. In questa occasione possiamo farlo e chiunque potrà visitarli accompagnato dai nostri divulgatori per sette giorni».

