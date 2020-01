Grandi fotografie ed emozione pura si incontrano al Forte di Bard, in Val d'Aosta, per l’anteprima italiana della 55° edizione del Wildlife Photographer of the Year, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra.

Dal 1 febbraio al 2 giugno è dunque possibile ammirare oltre cento splendide immagini, vincitrici nelle 19 categorie del premio.

Le foto sono state selezionate tra 48.000 scatti provenienti da 100 paesi del mondo e valutate da una giuria internazionale composta da stimati esperti e fotografi naturalisti

A vincere il titolo di Wildlife Photographer of the Year 2019 è stato il fotografo cinese Yongqing Bao con lo scatto “The Moment”. Il premio Young Wildlife Photographer of the Year 2019 è andato al quattordicenne Cruz Erdmann, dalla Nuova Zelanda, con la foto “Night Glow”.

Anche due italiani si sono aggiudicati un riconoscimento. Si tratta di Riccardo Marchegiani con “Early riser”, categoria 15-17 anni, e Manuel Plaickner con “Pondworld”, categoria Behaviour: Amphibians and Reptiles.

