Photo Vogue Festival 2020

Appuntamento con il Photo Vogue Festival che per la sua quinta edizione sposta il suo cuore pulsante su una piattaforma digitale ideata appositamente per l’evento e che ospiterà mostre, talk e proiezioni.

Dal 30 ottobre al 22 novembre 2020 una selezione di fotografie delle due mostre principali sarà anche esposta all’aperto, sui cancelli del perimetro dei Giardini di Porta Venezia. Dal 19 novembre le mostre complete saranno visibili sulla piattaforma online: photovoguefestival.vogue.it

Per tutta la durata della mostra fotografica open air ai Giardini di Porta Venezia, i Maxi Led Urban Vision situati nelle zone più centrali di Milano faranno vivere le creatività del PVF anche in outdoor.

Il festival è un’opportunità unica per gli appassionati di moda e fotografia per entrare in contatto con i professionisti del settore, dagli artisti ai curatori, e approfondire il panorama fotografico contemporaneo.

Photo Vogue Festival è nato nel 2011 da un’idea di Alessia Glaviano, Brand Visual Director di Vogue Italia e conta oltre 230.000 iscritti, tra fotografi amatoriali e professionisti provenienti da ogni parte del mondo, accomunati dalla passione per la fotografia e dal desiderio di aiutarsi e crescere assieme. Chiunque può registrarsi in Photo Vogue e caricare le proprie immagini che possono essere di ogni genere fotografico, dalla ritrattistica al reportage, passando per la fotografia di moda e la street photography. La mission di Photo Vogue è da sempre quella di sostenere il talento fotografico e costruire un futuro di diversità e inclusione nel mondo della moda e dell’immagine.

Queste le mostre dell'edizione 2020 del Photo Vogue Festival

All In This Together, a cura di Alessia Glaviano e Francesca Marani, presenta i progetti di 30 fotografi raccolti attorno al tema comune della speranza, della solidarietà, dell'empatia e del senso della comunità che abbiamo riscoperto mentre l’epidemia di Covid19 flagellava, nazione dopo nazione, il mondo intero.

In The Picture - Shifting perspectives in fashion photography, a cura di Alexandra von Fuerst, Camila Falquez, Nadine Ijewere e Ruth Ossai “fotografe di moda socialmente consapevoli”. Nei loro scatti la moda dialoga costantemente con giornalismo e visual art. La mostra è un dialogo a quattro voci in cui le autrici non sono solo protagoniste della mostra ma anche curatrici della stessa.

Dal 19 al 22 novembre la piattaforma del Photo Vogue Festival sarà animata da conversazioni sulla fotografia in ogni sua declinazione. I talk di questa edizione spazieranno dal foto-giornalismo alla fashion photography, trattando temi pressanti e attuali come rappresentazione ed empowerment, black voices in Italia e nel fashion system internazionale, l’evoluzione della rappresentazione delle persone con disabilità e dell’identità di genere nei media, la lettura analitica delle fotografie di news, l’impatto esercitato sulla fotografia professionale dalla condivisione delle immagini sui social e l’analisi filosofica del momento di incertezza che stiamo attraversando. Protagonisti dei talk saranno artisti ed esperti di fama internazionale tra cui Bettina Rheims, Fred Ritchin, Nathan Jurgenson, Precious Lee, Willy Ndatira, Pierre A. M’PELE, Floria Sigismondi, Emanuele Coccia, Aaron Philip, Munroe Bergdorf, Mohamed Bourouissa e istituzioni prestigiose come Magnum Photos e Foam.

In Foto: Three Women from the series 42 Wayne © Jillian Freyer - dalla mostra All In This Together