Appuntamento a Orvieto, dal 28 dicembre al primo gennaio, con la grande musica della 29° edizione di Umbria Jazz Winter. L’acropoli di una delle più belle città dell’Umbria accoglie nuovamente l'evento, in perfetto equilibrio tra cultura e turismo.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

filo rosso dell’edizione di quest’anno è la grande qualità musicale, con proposte originali e rivolte ad un pubblico che vuole esplorare aspetti meno frequentati del jazz ma non per questo meno attrattivi. Come sempre, la formula prevede concerti dalla tarda mattinata a notte fonda nel cuore del centro storico di Orvieto. I concerti hanno per sede il Palazzo del Capitano del Popolo, con la Sala dei 400, e il Teatro Mancinelli. Location d’eccezione è in realtà anche il centro storico di Orvieto, ideale teatro dei Funk Off e dei loro festosi cortei.

Il pomeriggio di Capodanno, Giornata Mondiale della Pace, è in programma il concerto gospel nel Duomo.

I MUSICISTI DI UMBRIA JAZZ WINTER # 29

Artisti famosi e giovani emergenti, tradizioni, mainstream moderno e jazz più di ricerca, musica per puristi e generi per tutti: Umbria Jazz Winter è una manifestazione inclusiva, in cui il pubblico di ogni tendenza può trovare il suo concerto. Ecco i nomi in cartellone. Torna a Umbria Jazz Vinicio Capossela. Dianne Reeves, con nuovi arrangiamenti di Ethan Iverson, interpreta le canzoni di Burt Bacharach. Lo stesso Iverson, con Peter Washington e Dan Weiss (in pratica, la sezione ritmica dell’omaggio a Bacharach) si esibirà anche in trio.

Torna un beniamino del pubblico di Umbria Jazz, Allan Harris. Attesi anche Rebecca Martin, songwriter originale e cantante dalla voce espressiva, e Larry Grenadier, contrabbassista del trio di Brad Mehldau. A esibirsi saranno inoltre il coro guidato da Vincent Bohanan, The Sound of Victory, il sestetto composto da musicisti americani della Mingus Big Band e dagli italiani Roberto Rossi e Piero Odorici per l'omaggio a Charles Mingus, il progetto “Legacy” di Javier Girotto, la pianista Kris Davis, il chitarrista Romero Lubambo,Jon Cleary, inglese cresciuto nella campagna del Kent, tra gli interpreti più stimati della musica di New Orleans, città in cui vive da decenni.

Il primo concerto del Festival - a ingresso gratuito - è dedicato ai giovani emergenti, vincitori del Conad Jazz Contest. In questo contesto può collocarsi la Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti, diretta da Paolo Damian

Non mancano i Funk Off, che oltre alle consuete street parade, danno appuntamento alla mezzanotte di Capodanno davanti al sagrato del Duomo per salutare con il pubblico l’arrivo del 2023.

A Orvieto torna anche UJ4KIDS.

Tutte le informazioni su www.umbriajazz.com