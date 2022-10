Focus Live 2022 - Orizzonti

Appuntamento a Milano, dal 4 al 6 novembre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (e on line) con la nuova edizione di Focus Live, il festival del sapere di Focus, che quest'anno è dedicato agli orizzonti della scienza e

della tecnologia. “Orizzonti” vuole proprio guardare al futuro della scienza, della tecnologia, dell’esplorazione spaziale e

della salvaguardia del Pianeta. Numerosi gli appuntamenti, gli incontri, i laboratori ed esperienze con ricercatori, scienziati, esploratori, sportivi, architetti, artisti e divulgatori, tra cui i climatologi Luca Mercalli ed Elisa Palazzi, il fisico Roberto

Battiston, i biologi marini Roberto Danovaro e Ferdinando Boero e il geologo e divulgatore Mario Tozzi.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Focus Live scalda i motori già partire dal 1 ottobre con due appuntamenti a Milano. Il primo è “Sinfonie nello spazio e nel tempo” all'Auditorium di Milano, sabato1 ottobre alle 18.00. Si tratta di una lezione-concerto per comprendere la Teoria

della Relatività di Albert Einstein. Protagonisti Ruben Jais alla testa dell’Orchestra Sinfonica di Milano e l’astrofisico Simone Iovenitti. In programma musiche di Johann Sebastian Bach e Arnold Schönberg.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 22 ottobre alle 18.00 al Planetario di Milano. Amedeo

Balbi, astrofisico e professore associato all’Università di Roma Tor Vergata, guiderà il pubblico alla scoperta delle colonie spaziali in un appassionante viaggio tra scienza e fantascienza



Focus Live, tra le tante iniziative, ci offrità un “teletrasporto” sulla Stazione Spaziale Internazionale, la possibilità di assistere a gare tra robot (Alter Ego dell’Istituto Italiano di Tecnologia) e campioni olimpici (Marcell Jacobs) e camminare a gravità ridotta su Marte.

Con l’università Bicocca si scoprirà il mondo dei coralli e si entrerà in una serra speciale per conoscere is egreti degli insetti

impollinatori. Con la realtà virtuale si viaggerà dentro i vulcani, tra le pareti della Stazione Spaziale e si rivivranno la vita di grandi scienziati come Nikola Tesla e Charles Darwin.

Due gli eventi speciali serali.

Scopri tutte le informazioni sul sito Focus Live