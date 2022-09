Hauser - Rebel With a Cello

Arriva in Italia, per 4 imperdibili date, Hauser, membro fondatore dei 2Cellos. L'artista, visionario, spettacolare e anticonformista è infatti impegnato nel suo primo tour mondiale da solista "Rebel with a Cello”.

Queste le date nel nostro paese

18 ottobre 2023 Milano Mediolanum Forum

20 ottobre 2023 Roma Palazzo dello Sport

21 ottobre Firenze Mandela Forum

22 ottobre Jesolo Palazzo del Turismo

Biglietti in vendita su ticketone.it da Venerdì 30 settembre alle ore 10.00

Il violoncellista croato è un fenomeno globale con la capacità di unire generazioni di amanti della musica. Dopo il suo ultimo trionfale tour con i 2Cellos (che ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito), Hauser lancia il suo nuovo progetto musicale offrendo al pubblico la sua caratteristica performance pirotecnica insieme al suo sound e al suo stile romantico e pieno di sentimento.

Oltre a hit come "Beach Party” e "Alone Together", il primo tour di “Rebel with a Cello" presenta un terzo atto con brani tratti dal suo nuovo album da solista "The Player".