Monte Carlo Film Festival de la Comédie: la XIX edizione

La commedia di qualità e il divertimento intelligente sono di ritorno: l'appuntamento è dal 25 al 30 aprile al Grimaldi Forum di Monte Carlo, per la XIX edizione del Monte Carlo Film Festival de la Comédie, la prestigiosa kermesse cinematografica ideata e diretta da Ezio Greggio.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'evento sin dalla sua prima edizione

Il Monte Carlo Film Festival de la Comédie è la prima rassegna al mondo dedicata alla commedia; oltre alle proiezioni dei film in concorso e fuori concorso, propone incontri e masterclass con i più amati protagonisti del cinema internazionale.

Quest’anno i film in concorso e fuori concorso della 19a Edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie arrivano dall’Europa, dal Canada, Porto Rico, Colombia e Argentina all'insegna del divertimento più puro per garantire risate e andare oltre questo nostro tempo cupo.

Presidente della giuria di quest'anno è il regista Paul Haggis ("Crash - Contatto fisico", "Nella valle di Elah","Show Me a Hero"); i giurati sono Tom Leeb, Clara Ponsot, Pierpaolo Spollon.

Penélope Cruz inaugura simbolicamente la manifestazione: insieme ad Antonio Banderas e Oscar Martínez è infatti protagonista del film di apertura del Festival, "Competencia Oficial".

Tra i film in concorso l'anteprima internazionale di "Babysitter", secondo lungometraggio dell'attrice Monia Chokri; ci saranno i re della commedia spagnola Paco León e Dani de la Orden, la straordinaria Sandra Hüller e l’istrionico Bernhard Schüz dalla Germania, i protagonisti dell'unico film italiano in concorso Aldo Baglio e Lucia Ocone.

Otto sono i film in concorso, un fuori concorso e due eventi speciali. Una giornata è dedicata al cinema made in Italy con due eventi speciali (programmati per venerdì 29 aprile). Il primo è quello con Claudia Gerini, che sarà a Monte Carlo per accompagnare il suo "Tapirulàn". L'altro è l'incontro con il regista e protagonista Edoardo Leo e l'attore Stefano Fresi per "Lasciarsi un giorno a Roma"

Questi i film:

Una boccata d'aria (A breath of fresh air) - anteprima mondiale di Alessio Lauria, con Aldo Baglio, Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Davide Calgaro.

Das Schwarze Quadrat (The Black Square) - anteprima internazionale di Peter Meister, con Bernhard Schüz, Sandra Hüller, Pheline Roggan, Jacob Matschenz. Si tratta di una spy story comica.

Perfume de Gardenias - anteprima europea di Macha Colón, con Luz María Rondón, Sharon Riley, Kara María, Carmen Nydia Velázquez, Flor Joglar de Gracia, Milagros Orkz, Abner Rivera.

Mamá o papá (You Keep the Kids) - anteprima internazionale, di Dani de la Orden, con Paco León, Miren Ibarguren, Laura Quirós, Sofía Oria, Iván Renedo, Eva Ugarte, Miquel Fernández, Berto Romero, Pedro Casablanc, Ester Exposito. E' un remake del francese "Papa ou Maman" del 2015, da cui è nato anche il remake italiano "Mamma o papà" di Riccardo Milani nel 2017

Miss Viborg - anteprima internazionale di Marianne Blitcher, con Ragnhild Kaasgaard, Isabella Møller Hansen, Kristian Halken.

Babysitter - anteprima europea di Monia Chockri. Adattamento cinematografico dell'omonima pièce teatrale scritta da Catherine Léger, con Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz, Steve Laplante.

Irréductible (Employee of the month) - anteprima monegasca di Jérôme Commandeur, con Jérôme Commandeur, Pascale Arbillot, Malik Bentalha, Karina Beuthe Orr, Nicole Calfan, Christian Clavier, Michel Crémadès, Éva Darlan, Gérard Darmon,

Ingenting Å Le Av (Nothing to laugh about) - anteprima francese di Petter Næss, con Odd-Magnus Williamson, Sara Khorami, Øystein Martinsen, Elisabeth Karoline Krüger.

Sabato 30 aprile, durante la consueta serata di Gala, saranno decretati i vincitori

La manifestazione si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia.