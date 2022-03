EUROFLORA 2022 Rarità e Bellezza

Sono i parchi e i Musei di Nervi ad accogliere dal 23 aprile all'8 maggio l'edizione 2022 di Euroflora, l'affascinante evento dedicato a tutti gli amanti della natura, dei fiori e del bello.

Luoghi di straordinario interesse botanico, paesaggistico e artistico accolgono la migliore produzione florovivaistica, ricca del fascino della creatività di giardinieri, progettisti e compositori floreali. Un vero viaggio nell'eccellenza del settore, italiano e internazionale, tra collezioni d'arte, rarità, giochi d’acqua e nuove tendenze. Quest’anno Euroflora accoglie anche la musica del Teatro Carlo Felice, con un calendario di eventi all’interno dei Parchi concepito per esaltare il connubio fra le grandi composizioni classiche e le rarità in esposizione.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La nostra emittente vi racconterà la manifestazione grazie ai collegamenti di venerdì 8 aprile alle 12.30 con Rosaria Renna e Max Venegoni, sabato 16 aprile alle 9.30 con Stefano Gallarini, venerdì 22 aprile alle 10.30 con Rosaria Renna e Max Venegoni, giovedì 28 aprile alle 20.30 con Maurizio DiMaggio.

Inoltre la radio avrà una propria postazione dedicata all'interno della manifestazione, in cui i maestri floricultori realizzeranno le loro creazioni ispirandosi alla corona di Radio Monte Carlo.

Euroflora è nata nel 1966 e a inaugurarla allora fu proprio l'indimenticabile Principessa Grace Kelly, da sempre innamorata dei giardini e dei fiori.

Giunta alla sua XII edizione, la manifestazione è stata da poco riconosciuta nuovamente a livello internazionale dall’ AIPH – International Association of Horticultural Producers che ha accolto nuovamente, dopo anni di assenza, Euroflora tra i suoi membri, inserendo la manifestazione nel suo calendario ufficiale.

I numeri sono grandiosi: 300 espositori, 90 giardini e 10 realizzazioni innovative, 256 concorsi e 100 esperti in giuria per le Olimpiadi del Verde

Grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi spazi ovali si combineranno con le suggestive visuali dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie e produzioni di eccellenza sviluppate su 86mila metri quadrati e un sistema di percorsi ampliato che attraversa giardini e ville storiche affacciati sul mare. Il progetto è arricchito dalla presenza dell’acqua. All'interno di ogni spazio ellittico è infatti collocato un sistema di vasche circolari collegate da assi di ruscellamento; le vasche sono caratterizzate dalla presenza di getti d'acqua, in alcuni casi concentrici, in altri verticali, in altri ancora come combinazione dei due tipi. La geometria semplice delle vasche, l'integrazione con il disegno delle ellissi e la reiterazione nei tre parchi fa sì che l'acqua costituisca una nuova dimensione estetica che segna in modo omogeneo l'esperienza del pubblico di Euroflora, un accompagnamento costante della visita alla mostra, dal punto di vista visivo ma anche dal punto di vista acustico, con lo scrosciare dei ruscelli.

I Parchi di Nervi ospitano inoltre un polo museale costituito dalla Galleria d'Arte Moderna, dalle Raccolte Frugone e dalla Wolfsoniana, che ospiteranno composizioni floreali all’interno e nelle aree esterne sculture di ars topiaria. L’orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice proporranno una fitta programmazione di piccoli concerti negli angoli più suggestivi dei Parchi per creare un’atmosfera ancora più magica.

Novità, rarità e curiosità in esposizione

Farà il suo debutto proprio in occasione di Euroflora la “Rosa di Genova”, una rosa a cespuglio con grandi fiori di colore bianco e rosso, colori simbolo della città di Genova. Ingresso ufficiale anche per la “Petunia Allegra”, presentata dall’azienda Farao nell’ambito della collettiva della Regione Campania a Villa Grimaldi. Si chiama “Puglia ancestrale” la presentazione realizzata da Esecuzione Verde Group, patrocinata dalla Regione Puglia e dalla Città Metropolitana di Bari. “Il sogno di un tè italiano” è l’essenza della partecipazione della Compagnia del Lago di Verbania, impegnata da dieci anni nella coltivazione della prima grande piantagione europea di tè tra le Alpi, in riva al Lago maggiore.

Tra gli agrumi le notizie più intriganti arrivano dalla collettiva dei Vivai Cinelli, composta da cinque aziende toscane e sarde, e dalla collettiva della Regione Sicilia. La prima incuriosirà il pubblico con Sa Pompìa, una varietà di limone endemica della Sardegna, uno tra gli agrumi più rari al mondo e riscoperto pochi anni fa, elemento principe del tradizionale dolce de “sa pompìa intrea”, della marmellata, del liquore e della "s’aranzata thinoscolesa", un dolce tipico dei matrimoni, fatto di scorza candita e mandorle. La seconda sarà il fingerlime Microcitrus australasica, tipico della zona costiera orientale subtropicale australiana, coltivato con successo in Sicilia e comunemente chiamato in Italia “Limone Caviale” o “Caviale di agrumi” per via della sua polpa composta da tante vescicole sferiche, cariche di succo, che lo fanno somigliare al caviale.

Tra le curiosità botaniche in mostra le baby plant dei Vivai Milone di Lamezia Terme. Il Parco del Beigua presenta alcune varietà vegetali endemiche protette esclusive, come la viola di Bertoloni e la peverina di Voltri (Cerastium utriense), l'aquilegia delle ofioliti e la dafne odorosa (Daphne cneorum), il piccolo fiore rosa, simbolo del Parco. Sono le serpentinofite, piante che crescono sulle “rocce verdi”, il substrato roccioso in gran parte ofiolitico caratteristico del Geoparco. Una vera chicca è all’interno dello spazio espositivo della Scuola d’arte Bonsai. Si tratta de “Il bosco dei boschi”, in giapponese Yose-ue, collezione di “Boschi bonsai” appartenente al collezionista Giovanni Genotti di Torino

Un cammino nelle eccellenze produttive italiane, dal carciofo di Paestum al bergamotto di Reggio Calabria, dalla castagna di Montella alla cipolla di Tropea al pomodorino del piennolo del Vesuvio, è il racconto dell’Accademia delle Imprese Europee che con il marchio P.I.T. - Prodotto Identitario Territoriale permette ai consumatori di essere certi della provenienza del prodotto che stanno acquistando.

Esperienze sensoriali

“L’armonia attraverso i sensi e le sensazioni” è l’esperienza proposta dalla collettiva della Regione Piemonte: uno degli alberi di leccio presenti nell’area che, nel tempo ha assunto la forma di un sedile con il suo tronco a forma di schienale, accoglie le persone che, appoggiando la schiena e passando le mani sulla corteccia si riconnettono con la natura. Una sagoma umana distesa su un prato fiorito, guarda il cielo e libera i propri pensieri, rappresentati da sfere fiorite che confluiscono in una nuvola di fiori, riflettendo sulla fatica del quotidiano, rappresentata da un percorso in granulato di vetro. Questa strada, il cammino di ogni persona verso la propria aspirazione di felicità, è da percorrere a piedi scalzi per provare quella sensazione di instabilità che simboleggia il percorso di vita di ciascuno alla ricerca di una forma di equilibrio interiore.

L'allestimento "Percezioni " dell'Istituto Agrario Bernardo Marsano di Genova vuole sottolineare come la percezione dell’ambiente avvenga attraverso tutti i sensi, anche in un contesto come quello di Euroflora in cui le immagini e i colori evocano straordinarie emozioni. I visitatori potranno toccare con mano le piante e immergersi nei loro profumi, accompagnati anche dalla voce narrante degli studenti e da un sottofondo di suoni naturali.

Non mancheranno nel corso di Euroflora 2022 l'organizzazione di concorsi d’onore, estetici e tecnici destinati a tutti gli espositori. Presidente delle Giurie d’onore di Euroflora è Arturo Croci, uno dei massimi esperti internazionali di florovivaismo; presidente delle Giurie tecniche è Ettore Zauli, agronomo, già direttore del servizio Giardini del Comune di Genova, già professore universitario e da decenni figura di riferimento della manifestazione. Per Micropaesaggi, lo speciale concorso riservato ai progettisti, una giuria di esperti ha selezionato dieci progetti, 5 under 30 e 5 over 30.

