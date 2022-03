Cortinametraggio 2022

Appuntamento nella scenografica cornice di Cortina d’Ampezzo, dal 20 al 27 marzo, per la XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana.

Fondatrice e presidente del festival (da sempre attenta allo scouting dei giovani talenti) è Maddalena Mayneri; il direttore artistico è Niccolò Gentili. Tra i cortometraggi in concorso di quest’anno, opere che parlano di amore, famiglia, relazioni umane, camorra, pandemia, religione spesso attraverso situazioni surreali e inaspettate. Cinque sono le anteprime mondiali e due quelle italiane.

Tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Anna Ferzetti, Lello Arena, Tea Falco, Antonia Truppo, Edordo Pesce, Aniello Arena, Marcello Fonte, Giuseppe Battiston, Frank Matano; tra i volti internazionali Colin Firth e Abel Ferrara.

A presentare le serate della manifestazione (in streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi) sono Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival di quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi. Marcello Foti è presidente onorario della manifestazione.

I giurati, che decreteranno il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production, sono Christian De Sica, Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie televisive di successo tra cui "Desperate Housewives", la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.

Questi i 25 cortometraggi in concorso: Big di Daniele Pini; Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua; Chiusi alla luce di Nicola Piovesan; Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth; Creatura di Giada Bossi; Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore; Eva di Rossella Inglese; Figlio Santo di Aliosha Massine; Il primo sguardo di Jacopo Manzari; Inchei di Federico De Mattè; inCONTROtempo di Manuel Amicucci; Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia; L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio; La foto perfetta di Eleonora Mozzi; La notte brucia di Angelica Gallo; La Regina di Cuori di Thomas Turolo; Le buone maniere di Valerio Vestoso; Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile; L’uomo materasso di Fulvio Risuleo; Mammarranca di Francesco Piras; Natìa di Roberta Spagnuolo; Notte Romana di Valerio Ferrara; Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale; Playground di Elisa Possenti; Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell.

Nel corso di Cortinametraggio si svolgerà anche il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria Petrassi e indetto dalla famiglia Moretti Petrassi, fortemente voluto dal figlio Daniele, promotore e giurato della II edizione. Il Premio Ann’Amare premierà, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel particolare sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni. In giuria Daniele Moretti Petrassi, Chiara Baschetti, Michela Andreozzi, Christian Marazziti e Michele Mozzati di Gino & Michele. Tra gli eventi speciali di questa edizione di Cortinametraggio le proiezioni di “Mentre non c’eri” di Maurizio Rigatti e gli omaggi a Monica Vitti con “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo e a Marta Marzotto con “La Musa Inquieta” di Massimiliano Finazzer Flory. Inoltre, “La Cavia” con Violante Placido, “Babbale” e “Tre secondi” di Matteo Nicoletta;in chiusura “Amici di sempre” di Christian Marazziti.

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway anche quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

