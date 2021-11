E' un viaggio affascinante che unisce antiche tradizioni e futuro, ma è anche un romanzo d’amore e un cocktail di emozioni, autenticità, incontri. E' Marie Claire Bistrot, l'evento che a Milano, dal 14 al 16 dicembre, proprio poco prima del Natale, scalda il cuore con storie, avventure, racconti sottovoce di ricette ereditate, persone che avremmo sempre voluto al nostro tavolo. All'insegna della più antica e sana delle abitudini: la tavola e il suo essere confessionale, palcoscenico, arena, scrigno.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

A ospitare Marie Claire Bistrot in un'atmosfera raccolta di condivisione, intimità e confidenza, che tanto ci è mancata negli ultimi due anni, è il Grand Hotel Et De Milan, location unica nel cuore pulsante del Quadrilatero della moda.

Far parte di questo evento che ha tutta la magia del Natale è facile, basta iscriversi a questo link:

marieclairebistrot.hearst.it

Marie Claire Bistrot vi farà vivere la componente emozionale ed evocativa del cibo (raccontando anche di prodotti sostenibili , ricercati e con un forte legame al territorio) e l'arte del ricevere intesa come espressione del bisogno di relazione, di comunicare, di stare insieme. Tra antiche ricette riscoperte guardando al futuro e condivisione di saperi, ispirazione, creatività.

Tanti gli ospiti speciali, per tre giornate ricche di opportunità uniche per incontrare, sperimentare, dibattere, degustare e condividere.

Ecco le attività in calendario (ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 19:00):

ROOM SERVICE: uno chef dell’ haute hotellerie preparerà il proprio piatto signature, svelando alcuni segreti

DO IT YOURSELF Momenti di condivisione con personalità legate al mondo del food che proporranno la loro

"ricetta del cuore" a tema Natale, offrendo la possibilità di replicare le ricette proposte.

TENERE BANCO: i talk di Marie Claire legati al mondo del lifestyle, cucina e cultura in una perfetta commistione tra cibo e

socialità. Sarà presente anche la nostra Rosaria Renna (martedì 14 alle 16.00), che, con Manuela Ravasio (Brand Managing Editor e Digital Director Marie Claire) e Piera Detassis (Editor at Large Cinema & Entertainment Hearst) affronterà il tema "Come il cinema racconta il nostro rapporto con il cibo".

Non mancheranno i momenti di degustazione, in un contesto coinvolgente, per celebrare l’italianità attraverso food, vino,

convivialità e benessere.



Tanti incontri, esperienze e momenti di socialità per riscoprire il piacere di stare a tavola. E farne un'arte, da riproporre nel proprio Natale.