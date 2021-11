Umbria Jazz Winter #28, in programma a Orvieto dal 29 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, è il grande evento musicale dell'inverno e torna alla sua consueta formula, con ben cinquanta eventi in cinque giorni di Festival, in un mix unico di cultura, spettacolo, socialità e turismo.

Sarà una vera festa della musica: cinque giorni di Festival e diciassette band, nei consueti, affascinanti spazi di Orvieto, dal Teatro Mancinelli al Palazzo del Capitano del Popolo, dal Museo Emilio Greco al Palazzo dei Sette. Non mancheranno i Jazz Lunch e i Jazz Dinner, due cenoni di fine anno a ritmo jazz e la street parade della marching band dei Funk Off.

Il cartellone è ricco di eventi esclusivi e artisti ai vertici della scena jazz internazionale. Spicca il nuovo progetto di Bill Frisell, con la Umbria Jazz Orchestra e con la direzione del luminare dell’orchestrazione Michael Gibbs.

Il progetto è una produzione esclusiva di Umbria Jazz. Frisell sarà anche protagonista di una solo performance.

In calendario anche il solitario omaggio di Lionel Loueke a Herbie Hancock, il trio di Sarah McKenzie (col grande chitarrista Romero Lubambo e il virtuoso del violoncello Jaques Morelenbaum) e il trio Accordi Disaccordi, con ospite speciale la violinista Anais Drago.

Un filo conduttore è la forma canzone: sarà così possibile ascoltare Allan Harris, il quintetto di Giovanni Tommaso e sua figlia Jasmine, e Nick The Nightfly, che con il suo quintetto ripropone un lungo itinerario musicale che va dalle hit degli anni d’oro del jazz fino alle canzoni di Sting.

A Orvieto si esibirà anche il mito vivente del jazz George Cables, con il trio (con ospite speciale il sax di Piero Odorici) e nella sempre suggestiva formula del duo pianistico. Il suo partner è Sullivan Fortner.

Il panorama italiano è rappresentato da Dino Piana ed Enrico Rava, con il progetto “Al Gir dal Bughi”; Francesco Bearzatti, con due band. Lo spazio della Black Music presenta la band di Anthony Paule.

Torna a Orvieto UJ4KIDS, con l’obiettivo di riaccendere i riflettori sull’insegnamento musicale: in programma esibizioni degli allievi di alcune delle scuole di musica. Inoltre, la Fondazione Umbria Jazz consegnerà in una cerimonia a tutti i ventitré Istituti di indirizzo musicale umbri una tromba



“Natale in Jazz” è la manifestazione che la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” terrà nella città abruzzese in collaborazione con Umbria Jazz. Dal 28 al 30 dicembre si esibiranno alcuni artisti presenti anche a Orvieto: Giovanni Guidi, Bill Frisell Trio & Umbria Jazz Orchestra, Francesco Bearzatti Tinissima Quartet.