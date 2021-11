Photo Vogue Festival 2021

Appuntamento a Milano, presso BASE, dal 18 al 21 novembre con l'atteso Photo Vogue Festival.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La sesta edizione del Photo Vogue Festival, il primo conscious fashion photography festival dedicato all’approfondimento del terreno d'incontro tra etica ed estetica, torna a Milano in versione sia fisica che digitale e si snoderà sia attraverso mostre, talk, portfolio review che sul territorio, da BASE Milano, in eventi satellite nelle migliori gallerie della città e in digitale grazie alla nuova piattaforma photovoguefestival.vogue.it.

Nel 2021 PhotoVogue si espande a livello globale e include anche altre tipologie di media per costruire una piattaforma diversificata a livello internazionale delle voci più interessanti in ambito fotografia, video, multimedia. La missione di PhotoVogue è sempre stata e continuerà ad essere quella di sostenere il talento, raggiungere le comunità storicamente escluse, migliorare l'alfabetizzazione visiva e plasmare un mondo visivo più giusto, etico e inclusivo.

LE MOSTRE

- Reframing History/35 chapters: i 35 artisti presentati in questa sezione della mostra sono stati selezionati da una giuria internazionale tramite una Open Call a cui hanno aderito 2500 fotografi da 98 Paesi diversi per un totale di 25.000 immagini. A essere esposti sono progetti che rivendicano un modo alternativo di raccontare una storia, a partire da quelli che ri-contestualizzano figure storiche omesse o dimenticate a quelli che reclamano un’idea di bellezza che è stata stereotipata.

(Sarahy Andrea Peña © Jair Fernando Coll Rubiano)

(AFRICAN VICTORIAN II from the series African Victorian © Tamary Kudita)

- Reframing History/12 chapters: i 12 artisti presentati in questa sezione della mostra sono stati selezionati dai membri della giuria e dal reparto fotografico di Vogue Italia. Sviluppo ulteriore della prospettiva dei creativi Black sul concetto di ‘Reframing History’. Dalla storia alternativa, o controstoria, passando per la reinvenzione radicale e la critica dei canoni artistici e delle mitologie occidentali, gli artisti in mostra hanno reindirizzato l’attenzione su territori che sono rimasti in ombra troppo a lungo.

(“Heaven Sent” New York, 2019 - Ashley Peña from the series Black Angel)

- A Reframed Library: una selezione di photobook per dare voce a storie sottorappresentate nel campo dello storytelling. Si tratta di progetti fotografici che affrontano temi inerenti all’identità culturale, alla decostruzione degli stereotipi e al concetto di autorialità condivisa.

- Reframing History/2 chapters: il tema della mostra viene approfondito anche attraverso titoli di successo della cultura popolare come la serie TV "Anne Boleyn" e il film "The Personal History of David Copperfield".

- Visions from the World: le migliori opere tra le realtà più attuali e interessanti del panorama fotografico e delle arti visive in un percorso che va dall’Africa all’Europa passando per Medio Oriente, Stati Uniti, America Latina, Balcani e Asia.

- 10 years, 250.000+ photographers, 700.000+ photographs, 210 countries -Happy Anniversary PhotoVogue! Photo Vogue festeggia il suo decimo anniversario con un video di oltre 500 tra le immagini più rilevanti pubblicate sulla piattaforma.

((C) Kate Scott)

PhotoVogue nasce nel 2011 da un’idea di Alessia Glaviano, Brand Visual Director di Vogue Italia.

PhotoVogue conta oltre 250.000 iscritti, tra fotografi amatoriali e professionisti provenienti da ogni parte del mondo, accomunati dalla passione per la fotografia e dal desiderio di aiutarsi e crescere assieme. Chiunque può registrarsi su PhotoVogue e caricare le proprie immagini che possono essere di ogni genere fotografico, dalla ritrattistica al reportage, passando per la fotografia di moda alla street photography. Con il tempo, molti dei fotografi di PhotoVogue sono cresciuti diventando tra le voci più interessanti del panorama fotografico contemporaneo

I TALK

Base Milano ospiterà un ricco programma di talk trasmessi anche sulla piattaforma digitale del festival. Le tematiche discusse saranno questioni di attualità come diversità e inclusione. Per la prima volta, ci sarà inoltre un nuovo format interattivo – “Ask me anything” – durante il quale gli esperti del settore risponderanno alle domande del pubblico via Zoom.

L’ingresso è gratuito. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19, c.d. “green pass”.

Orari:

Giovedì 18 novembre 15:00 - 21:00

Venerdì 19 novembre 11:00 - 21:00

Sabato 20 novembre 11:00 - 21:00

Domenica 21 novembre 11:00 - 21:00

Maggiori informazioni sul sito photovoguefestival.vogue.it

(Foto d'apertura: Hope from the series العائلة Family © Ismail Zaidy)