Pet Shop Boys: l'unica data italiana

Una grande notizia per tutti i fan dei Pet Shop Boys: la band arriva infatti a Milano, al teatro degli Arcimboldi, il 10 maggio 2022, per l'unica data italiana del tour mondiale, il Dreamworld – The Greatest Hits Live.

La band, di ritorno a distanza di dieci anni dall'ultimo live nel nostro paese, porta in tournée i suoi più grandi successi. E si tratta di tante meravigliose canzoni: i Pet Shop Boys sono infatti il duo di maggior successo nella storia della musica inglese, con 22 singoli nella Top 10 europea di cui 4 alla prima posizione.

Per il magazine britannico The Independent “la carriera dei Pet Shop Boys ha costantemente dimostrato che musica pop e arte non solo possono co-esistere, ma arricchirsi l’un l’altra”. Secondo il Daily Telegraph “lo show racchiude high culture, club culture, satira politica e un incredibile laser show”. Il Times, assegnandogli 5 stelle, lo ha definito “lo spettacolo pop dell’anno”.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 21 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 22 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

