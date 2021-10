The Very Best of John Williams Per la prima volta in Italia, a marzo, con un’orchestra di 70 elementi, il meglio del genio della musica cinematografica, che ha firmato film come "Harry Potter" e "Schindler’s List ".

15 Ottobre 2021

Un grande appuntamento con la musica di un vero maestro della composizione. A marzo infatti, per la prima volta in Italia, è in programma The Very Best of John Williams- Live in Concert, l'emozionante concerto che offre il meglio delle composizioni scritte da John Williams, eseguite da un’orchestra di 70 elementi. Radio Monte Carlo è radio ufficiale Queste le imperdibili date: 18.03.22 Milano - Teatro Dal Verme - h.21:00 19.03.22 Brescia - Gran Teatro Morato - h.21:30 20.03.22 Padova - Gran Teatro Geox - h.21:30 21.03.22 T orino - Teatro Colosseo - h.21:00 22.03.22 Firenze - Teatro Verdi- h.20:45 John Williams è un musicista ormai diventato icona: sue sono infatti le colonne sonore per film diventati ormai di culto, come "Star Wars" e "Harry Potter", "Schindler’s List" e "Indiana Jones,", "Superman " e "Jurassic Park". Nel corso della sua carriera, Williams ha lavorato con registi leggendari, da Steven Spielberg a George Lucas., e ha ricevuto 5 Oscar, 4 Golden Globe, 24 Grammy. I concerti propongono un emozionante viaggio musicale nelle potenti atmosfere create da John Williams, care a tanti amanti del grande cinema e della grande musica. A eseguire gli indimenticabili brani di Williams, i 70 elementi della prestigiosa K&K Philharmonic Orchestra, fondata da Matthias G. Kendliger nel 2002. La K&K Philarmonic è stata nominata la migliore orchestra itinerante d’Europa, con un percorso in musica di oltre 100 concerti all’anno che ha già toccato 19 paesi. I biglietti sono disponibili nei circuiti Ticketmaster e Ticketone. I biglietti già venduti valgono per le rispettive serate riprogrammate. Tutte le informazioni sul sito www.zedlive.com