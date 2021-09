Orticola: l'edizione 2021

Per la prima volta, sboccia a settembre la nuova, attesa edizione di Orticola, la celebre mostra-mercato dedicata degli appassionati di piante e giardini.

Appuntamento dunque dal 16 pomeriggio al 19 settembre, a Milano, ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, per un'edizione straordinaria che offre mezza giornata in più.

Motto di questa edizione è "Sotto il segno del papavero: la magia dei fiori inizia già dall’autunno".

Cuore della manifestazione sono i vivaisti e le loro produzioni, in un clima gioioso di confronto, dialogo, scambio di pareri e opinioni. Protagoniste sono le piante, con un’esposizione particolarmente interessante per scoprire, ammirare e immergersi in profumi e colori tipici di questo

particolare periodo dell’anno.

Immagine di Orticola 2021 è il “Papaver somniferum” realizzato da Chiara Passigli, artista fiorentina di nascita, ma milanese d’adozione.

Quest'anno orticola presenta, tra le altre memorabili piante, l’albero più a sud del mondo, la pianta senza petali, quella che a primavera ha le foglie color fenicottero, quelle che arrivano dalle lontane Ande, una delle sette erbe d’autunno giapponesi. Infatti la divulgazione della conoscenza botanica e la diffusione della cultura del giardino è proprio di Orticola, che ogni anno incanta i suoi visitatori presentando piante e fiori speciali e sconosciuti.

La mattina di giovedì 16 settembre vede all’opera la Giuria Botanica, composta da 7 esperti del settore, guidata da Filippo Pizzoni, Vice Presidente di Orticola di Lombardia e Francesca Marzotto Caotorta, ideatrice della manifestazione, che assegna i Premi per le migliori collezioni botaniche e le piante più significative per rarità e bellezza e il premio per i piccoli vivai.

Non mancano i momenti gratuiti di incontro per adulti e bambini, tra laboratori orto-vivaistici, momenti d’incontro con gli esperti, dimostrazioni e lezioni di decorazione floreale. La partecipazione ai momenti di incontro, laboratori e corsi è libera fino ad esaurimento dei posti, come da

disposizioni di legge in materia di prevenzione del Covid-19.

I proventi della mostra mercato sono destinati al verde cittadino: una parte è destinata ai Giardini Pubblici Indro Montanelli.

Scopri tutte le informazioni sul sito orticola.org