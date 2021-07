Tori Amos ritorna in Italia per un'unica, imperdibile data a Milano!

Una bellissima notizia per i fan di Tori Amos, la talentuosa, inimitabile artista da tempo assente dal nostro paese: Tori si esibirà in Italia, per un'unica, imperdibile date, il 24 febbraio 2022 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Radio Monte Carlo è la radio partner ufficiale del concerto

I biglietti per lo show di Milano saranno disponibili dalle ore 11.00 di lunedì 12 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Tori Amos è tra le artiste più sensibili e originali del panorama internazionale. Dal suo debutto da solista, nel 1992, con l'album "Little Earthquakes", si è costruita nel tempo una fama inscalfibile ed è adorata da milioni di fan in tutto il mondo. Il suo ultimo disco è "Native Invader", del 2017, animato dal desiderio di dimostrare che «Possiamo superare la distruttività che è intorno a noi». Un messaggio di positività che ha anche ispirato il suo libro "Resistance: A Songwriter's Story of Hope, Change, and Courage".

