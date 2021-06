Genova: la Notte di San Giovanni

La notte del 23 giugno Genova si accende di un'ulteriore magia. Per festeggiare la vigilia di San Giovanni, Patrono della città, si susseguono infatti affascinanti eventi legati alla tradizione.

Il clou è naturalmente il Falò di San Giovanni, che alle 24 illuminerà con i suoi bagliori gli spazi incantevoli di Piazza Matteotti. Prima dell'accensione del falò, torna, in presenza e in sicurezza, il Ghost Tour. Si tratta di una visita (con orari scanditi dalle ore 18.30 alle 21.30) alla scoperta di vecchi e nuovi misteri per le vie e le piazze del Centro Antico Genovese.

I partecipanti sono accompagnati da guida turistica certificata e figuranti in costume storico. Si tratterà di un itinerario suggestivo, tra mistero, storia, e fantasia, per scoprire le leggende e gli aspetti meno conosciuti della città di Genova. Le visite sono gratuite, hanno una durata di circa un'ora e mezza e sono prenotabili esclusivamente via email, all’indirizzo fondazioneamon@live.it.

Alle 22.00 Piazza Matteotti si colora di musica con il Concerto “Bohemian Rhapsody”- A Queen tribute, un live dedicato ai Queen e ai loro brani più significativi.

Alle 23.45 si raccontano tradizioni e leggende della Notte di San Giovanni a cura di Marco Pepè.

Infine, proprio a mezzanotte, verrà acceso il tradizionale Falò di San Giovanni, alla presenza delle autorità cittadine. E la magia di questa notte speciale si farà totale.

(Foto Getty Images)