30 aprile: International Jazz Day. Radio Monte Carlo, Umbria Jazz e Blue Note vi regalano un concerto eccezionale

Chi ama la grande musica lo sa. Il 30 aprile è la giornata internazionale dedicata al Jazz. Un evento che quest'anno è giunto alla sua decima edizione, per celebrare un sound che è anche stile di vita, energia inesauribile, esaltazione della creatività.

Radio Monte Carlo festeggia, come sua abitudine, questa importante giornata di musica e vita con un evento speciale in collaborazione con Umbria Jazz, la grande manifestazione che da sempre è sinonimo di jazz di qualità, e Blue Note, il tempio del jazz milanese.

Il 30 aprile del 2021 L'International Jazz Day si celebra così con un emozionante concerto del pianista Franco D'Andrea, considerato uno dei migliori pianisti contemporanei e incarnazione dell’eccellenza che il jazz italiano ha espresso negli ultimi 50 anni. In considerazione del suo eccezionale talento, si è lasciata all'artista carta bianca.

Ed ecco dunque che l'evento al quale vi invitiamo ad assistere è “Carta Bianca a Franco D’Andrea”.

Sul palco del Blue Note di Milano, in via del tutto eccezionale e inedita, Franco D’Andrea suonerà prima in trio, con Enrico Terragnoli alla chitarra e Mirko Cisilino alla tromba, poi in duo con DJ Rocca e infine in piano solo. Al live parteciperanno come ospiti musicisti e addetti ai lavori che hanno condiviso negli anni il suo straordinario percorso artistico.

L’appuntamento è per le 18.00 del 30 aprile sulle pagine Facebook ufficiali di Radio Monte Carlo, Umbria Jazz e Blue Blue Note Milano e sul canale youtube ufficiale di Umbria Jazz.