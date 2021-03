Radio Monte Carlo Buon Compleanno

Il 6 marzo 2021 è davvero una giornata speciale: Radio Monte Carlo compie infatti 55 ruggenti, meravigliosi, indimenticabili anni.

Per festeggiare un momento così unico, così ricco di ricordi e commozione, il 6 marzo abbiamo deciso di regalarvi una programmazione davvero unica: una giornata con oltre 40 conduttori di ieri e di oggi. Per l’occasione, torneranno in onda Luisella Berrino e Awanagana, due delle voci più importanti e rappresentative della storia della radiofonia italiana..

Saranno 12 ore no-stop di diretta in compagnia dei suoi conduttori, quelli in onda oggi e quelli che ne hanno caratterizzato la storia della nostra/vostra radio del cuore, come come Luisella Berrino, Awanagana, Federico L’Olandese Volante, Barbara Marchand, Gianni De Berardinis, Ettore Andenna, Patty Farchetto, Mauro Pellegrino, Andrea Munari, Francesco Perilli, Fausto Terenzi, Manuela De Vito, Claudio Sottili, Max Pagani, Antonio De Via, Riccardo Heinen, Tommy, Clive, Gabriella Giordano, Marco d'Amore, Daniela Palandri, Mario Conti, Marco Odino e molti altri!