Wine&Siena: la sesta edizione

Torna, dal 5 al 7 febbraio, Wine&Siena, l'appuntamento (organizzato dal patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e giunto alla sua sesta edizione) che celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award attraverso la nuova piattaforma WineHunter Hub.

Quest'anno Wine&Siena è in un’esclusiva versione Digital, declinata tra uno spazio dedicato a produttori e prodotti premiati The WineHunter Award e un ricco palinsesto di contenuti, tra cui masterclass con il “cacciatore di vini” Helmuth Köcher, showcooking, mixology e approfondimenti culturali. L'evento ci conduce anche virtualmente tra gli scenari della città medievale senese e del suo territorio.

Siena (e il suo territorio) torna infatti anche quest’anno a fare da cornice al celebre appuntamento eno-gastronomico e la verione digitale dell'evento punta a rilanciare il settore e le bellezze della città anche in un momento difficile come questo. Le eccellenze premiate The WineHunter Award coinvolgono anche le location uniche dei palazzi senesi, da sempre protagoniste della rassegna.

I contenuti multimediali saranno accessibili e visibili liberamente sulla piattaforma WineHunter Hub. All’interno del portale una sezione dedicata ai produttori presenta le eccellenze premiate The WineHunter Award e le aziende di riferimento (con un e-commerce riservato e collegamento a Telegram per interfacciarsi direttamente con il produttore). La sezione live/streaming accoglie invece il ricco palinsesto di video appuntamenti. Si tratta di incontri virtuali guidati dal patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher, tra palazzi d’epoca e scorci di Siena alla scoperta di alcune eccellenze enologiche e gastronomiche che hanno ricevuto il riconoscimento The WineHunter Award.

Inoltre, Masterclass with The WineHunter propone degustazioni live su Zoom; Walk of Wine suggerisce un excursus virtuale che combina enologia e arte; Wine & Artisan porta in scena alcune degustazioni all’interno di storiche location artigianali senesi; Tell me a Story permette al produttore di raccontarsi ai visitatori in prima persona.

Small Plates Dinner è invece lo showcooking a cura dei ristoratori senesi che presentano la preparazione di un piatto della tradizione culinaria locale in abbinamento a un vino o a uno spirit premiato da The WineHunter Award. Il focus sui distillati è offerto dalla sezione Mixology inspired by Siena.

Nell'edizione digitale del 6° Wine&Siena verrà presentata ufficialmente la "Guida The WineHunter Award 2020 Wine Food Spirits Beer", che racchiude il meticoloso lavoro di un lungo anno di ricerca e degustazione​, presentando ben 1.329 produttori di vino, 155 produttori Food, 51 produttori Spirits e 19 produttori Beer, tutti italiani.​