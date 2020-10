Merano WineFestival 2020

Merano WineFestival torna, dal 6 al 10 novembre 2020 rifacendosi alle sue gloriose origini, con un'edizione che rende omaggio alla tradizione della manifestazione simbolo indiscusso di eccellenza ed eleganza e offre allo stesso tempo nuovi contenuti digitali, con un format originale nel rispetto della salute e della sicurezza dei produttori e dei visitatori.

Il tema dell’edizione 2020 è appunto “Merano WineFestival, back to the roots”.

Confermata le sezioni Naturae et Purae – bio&dynamica (produzioni sostenibili, vini naturali, biologici, biodinamici); Wine – The Official Selection (con 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7 novembre e altrettanti in quelle del’8 e 9); Foods Spirits Beer – The Official Selection (con turnazione di 100 produttori per volta); The WineHunter Area (che oltre alla presenza sul podio del Kursaal si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi e in una lounge digitale); Catwalk Champagne. Tra i Side Events, Catwalk Bollicine (organizzato insieme a Milano Wine Week nei negozi di Merano)Gourmet Tour Merano e dintorni nei ristoranti che presentano in carta i vini della guida The WineHunter Award, la presentazione di Georgia: the Origin of Wine e il Symposium dedicato alla PAC, Politica Agricola Comune e ancora, il programma di The WineHunter Hotel Safari e di WineHunter Merano&Innovation.

Tra le novità, la guida The WineHunter Award, l’e-commerce The WineHunter per acquistare i prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con Milano Wine Week per lo svolgimento delle Masterclass. Il Teatro Puccini ospita il 5 novembre il Gala Event con la proiezione in anteprima del teaser di "Wine Odyseey", il film sulla storia del vino dalle origini al futuro. L'iniziativa Book your own sommelier, in diretta audio e video, è dedicata a chi segue l’evento da casa e anche gli showcooking sono in loco e digitali.

Tutte le informazioni sul sito meranowinefestival