Milano Wine Week: terza edizione dell'evento che fa della città lombarda la capitale internazionale del vino

Milano si fa capitale internazionale del vino grazie a Milano Wine Week, giunto alla terza edizione e quest'anno in programma dal 3 all'11 ottobre.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Il calendario del 2020 è particolarmente ricco, all'insegne del digitale, del rispetto delle norme di sicurezza e della vocazione internazionale dell'evento, che vuole promuovere ad ampio raggio la preziosa cultura del vino. Aumentano i contenuti dedicati al pubblico e agli addetti ai lavori e varie, importanti città del mondo si collegheranno a Milano per iniziative in contemporanea.

L’innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, permetterà a professionisti e buyer internazionali di collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in programma.

Tra le novità, i Tasting Internazionali, degustazioni esclusive rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che sarà in parte nell’headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte in una delle 7 sedi estere della Milano Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca. Non mancano i Tasting Italiani, ovvero Masterclass e Walk-Around Tasting. Grazie alla funzionalità Wine Networking Hub, inoltre, tutte le aziende partecipanti potranno disporre anche di stand virtuali in una vera e propria fiera digitale internazionale.

Tre i grandi momenti di formazione e networking: Wine Business Forum (6 ottobre), dedicato all’internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell’export vinicolo italiano; Shaping Wine (8 ottobre), riflessione sui trend innovativi e sull’evoluzione degli spazi fisici e virtuali del retail del mondo del vino,; Wine Generation Forum (9 ottobre), in lingua inglese, dedicato ai “millennials”.

Sabato 3 ottobre, alle ore 20.15 brindisi inaugurale con un flash mob digitale con il coinvolgimento di circa 5.000 persone che, grazie al “delivery partner” Winelivery, potranno alzare i calici in tempo reale dalle rispettive case.

Confermati i 6 Wine District, veri e propri sodalizi tra un quartiere, con il suo circuito di bar, ristoranti ed enoteche, e un Consorzio di tutela., tra eventi speciali ,aperitivi, cene, degustazioni. Il quartiere Brera / Garibaldi / Solferino sarà appannaggio del Franciacorta, il distretto Eustachi sarà presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, la zona di Porta Nuova sarà brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola ospiterà le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romana sarà il regno del Consorzio Tutela Lugana DOC, il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG presidierà l’area dell’Arco della Pace e Corso Sempione.

Location Partner sono Eataly Smeraldo, Signorvino a CityLife Shopping District, Santeria, che proporranno un fitto calendario di degustazioni, corsi e aperitivi lungo tutto l’arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un posto a Milano, The Bryan and Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Inoltre centinaia di locali e ristoranti milanesi daranno risalto ai vini in carta. Il progetto Wine Pairing (presso il nuovo Babila Building by Guastoni di Corso Venezia) vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky Priyan e Gianluca Fusto, impegnati in altrettanti story-cooking.

Scopri il calendario completo sul sito Milano Wine Week