Torna a metà agosto Time in Jazz, il festival internazionale ideato e diretto da Paolo Fresu giunto quest'anno alla sua 33° edizione. Grande musica, in scena a Berchidda e in altri centri del nord Sardegna.

Tra gli artisti attesi, Rita Marcotulli, Cristina Zavalloni, Daniele Silvestri, Fabio Concato e Antonello Salis.

Il titolo di questa edizione è "Anima • Ànemos". E sarà un festival davvero speciale, anche per il delicato momento che il mondo sta vivendo: «Ma faremo in ogni caso un festival di alto profilo», spiega Fresu, «naturalmente nel rispetto delle regole e delle misure anti-contagio. Il nostro vuole essere un messaggio di ottimismo; il festival è un'occasione per piantare un seme di bellezza in questo momento così difficile e, insieme, una prova del senso di responsabilità di Time in Jazz nei confronti della comunità che lo ospita e lo sostiene... Un festival con un alto grado di civiltà che, grazie alla musica e oggi ancora di più, vuole parlare al mondo di bellezza e rispetto, uguaglianza e comprensione, responsabilità e senso sociale...Come scriveva Gianni Rodari, al quale dedichiamo questa edizione in occasione dei cento anni dalla sua nascita, "è difficile fare le cose difficili: parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi».



Il programma, che potrebbe essere soggetto a modifiche (in base alle norme di sicurezza) è di gran qualità: sul palco centrale di Piazza del Popolo a Berchidda si attendono Rita Marcotulli (con Ares Tavolazzi al contrabbasso e Israel Varela alla batteria), Cristina Zavalloni (in quartetto con Cristiano Arcelli al sax alto, Daniele Mencarelli al basso elettrico e Alessandro Paternesi alla batteria), il gruppo Voodoo Sound Club di Guglielmo Pagnozzi con Roy Paci, Paolo Fresu con il Devil Quartet, Fabio Concato con il trio di Paolo Di Sabatino

