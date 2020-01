An Evening With Whitney Houston: il 23 marzo a Milano

Whitney Houston è ormai entrata nella leggenda della musica. Adesso, la sua indimenticabile voce torna, per un evento che unisce la più avanzata tecnologia e tutto il fascino delle sue meravigliose canzoni.

Il 23 marzo il Teatro degli Arcimboldi di Milano ospita infatti l'imperdibile evento "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour".

Dalle 16.00 di venerdì 10 gennaio sono aperte le prevendite sui siti www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com

Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

"An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour" è una commossa e grandiosa celebrazione del talento e della figura di Whitney Houston: la voce originale di Whitney Houston è infatti accompagnata da una band live e da ballerine con splendide coreografie. L’immagine di Whitney è riprodotta sul palco grazie alla tecnologia Hologram, regalando un'indimenticabile esperienza maestosa e immersiva.

L'ologramma di Whitney canterà versioni digitalmente rimasterizzate delle sue performance e indosserà i meravigliosi costumi di Timothy Snell, stilista di molte celebrità e amico storico di Whitney, che ha modernizzato il suo look iconico esclusivamente per questo show spettacolare. Il palco è stato disegnato dall’acclamato light designer e direttore creativo LeRoy Bennett, meglio conosciuto per il suo lavoro con Prince, Lady Gaga e Paul McCartney.

"An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour" è un concerto davvero unico, che sposta in avanti i concetti di show e di immaginazione. E non potrà che entusiasmare tutti i fan dell'indimenticabile Whitney.