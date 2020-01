Memorabili immagini fotografiche, presentate in uno scenario di incomparabile bellezza: è quanto offre l'esposizione Ferdinando Scianna: Viaggio Racconto Memoria, in programma dal 31 agosto 2019 al 2 febbraio 2020, presso la Casa dei Tre Oci di Venezia.

Le curiosità

Le immagini in mostra sono firmate da Ferdinando Scianna, il grande maestro contemporaneo della fotografia, e raccontano 50 anni della sua carriera.

In esposizione 180 opere in bianco e nero, divise in tre grandi temi – Viaggio, Racconto, Memoria. Un viaggio suggestivo da Bagheria alle Ande boliviane, dalle feste religiose al mondo glamour della moda, tra le collaborazioni con Dolce & Gabbana e gli scatti con la modella icona Marpessa. Non mancano i ritratti di grandi personaggi come Leonardo Sciascia, Henri Cartier-Bresson, Jorge Louis Borges.

A essere esposte sono anche una serie d’immagini di moda realizzate da Scianna proprio a Venezia. Un modo fortemente simbolico per testimoniare lo stretto legame del maestro con la città lagunare.

La Casa dei Tre Oci

A ospitare la mostra, un incantevole palazzo: la Casa dei Tre Oci, splendido esempio di architettura veneziana di inizio Novecento, disegnata dall’artista Mario De Maria (Marius Pictor) e costruita nel 1913 sull’isola della Giudecca, al centro del bacino di San Marco, proprio di fronte alla Piazza e a Palazzo Ducale. Per il suo valore artistico (è uno dei più significativi palazzi di architettura neogotica a Venezia) la Casa dei Tre Oci è stata dichiarata bene di interesse storico e artistico dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Ferdinando Scianna

Ferdinando Scianna è nato a Bagheria, in Sicilia, nel 1943. A soli 21 anni pubblica, su testi di Leonardo Sciascia, il saggio "Feste Religiose in Sicilia", libro che ottiene il prestigioso Premio Nadar. Si stabilisce per dieci anni a Parigi, come inviato del magazine l'Europeo ed entra a far parte della celebre agenzia fotografica Magnum Photos. Tornato a Milano, collabora con gli allora emergenti Dolce & Gabbana, dando un taglio del tutto nuovo e originale alle foto di moda.

