Natura in posa al Museo Santa Caterina di Treviso

Un appassionante dialogo tra la grande arte classica e la fotografia contemporanea: è quanto offre la mostra Natura in posa - Capolavori dal Kunsthistorisches Museum di Vienna in dialogo con la fotografia contemporanea, in programma a Treviso, al Museo Santa Caterina, dal 30 novembre 2019 al 31 maggio 2020.

In esposizione 50 capolavori. Tra le opere, che incantano per fasto, creatività e perfezione di esecuzione, dipinti di Francesco Bassano, Jan Brueghel, Pieter Claesz, Gerard Dou, Evaristo Baschenis.