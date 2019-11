Le Royal Experience Torino e Piemonte

Le Residenze Reali di Torino e del Piemonte, patrimonio mondiale UNESCO sono palazzine raffinate dai memorabili giardini, sontuosi palazzi reali, magioni nobiliari dall'irresistibile incanto. Visitarli equivale a sentirsi re e regine almeno per un giorno. Ecco le opportunità selezionate da Radio Monte Carlo per voi, tra le offerte di Turismo Torino e Provincia.

Le Residenze Reali di Torino e del Piemonte

Per scoprire i più bei palazzi reali del Piemonte e del suo capoluogo, ricchi di memorie di casa Savoia, è disponibile la Royal Card, che permette di accedere alle Residenze Reali

SCOPRI DI PIU' SULLA ROYAL CARD







Merenda Reale

Torino è una città tentatrice, a causa dei suoi caffè e pasticcerie ricche di dolcezze da gustare, in pasticcerie storiche, grazie a Merenda Reale.

Reali Sensi

Le Residenze Reali di Torino e del Piemonte lusingano i visitatori con itinerari speciali dedicati ai cinque sensi, tra visite tematiche curiose e inedite e tour originali e indimenticabili. La Royal Card consente l'accesso gratuito anche alle visite tematiche “Reali Sensi”.



Arte moderna e contemporanea

L’arte contemporanea è protagonista dell’autunno torinese, con un cartellone capace di coniugare arti visive, musica, teatro e design: tra gli eventi da non perdere ci sono appuntamenti come Artissima, The Others, Paratissima, Flashback.

Grazie alla Torino+Piemonte Contemporary Card è possibile visitare gratuitamente i musei dedicati all’arte moderna e contemporanea a Torino e nel Piemonte, incluse le mostre a tema allestite per “ContemporaryArt Torino Piemonte”.