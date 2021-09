Max Parisi è nato a Siena nel 1968, ma è cuneese di adozione dall’età di due anni.

La radio era evidentemente già segnata nel suo destino, visto che durante la seconda elementare la maestra convocò il Dirigente scolastico per fargli sentire di persona che nella sua classe c’è un ragazzino che quando leggeva «sembra uno del telegiornale».

Nel 1989 Max si sedette davvero davanti a un microfono, per parlare di volley e calcio a Cuneo.

Dai microfoni della provincia “Granda” il percorso prosegui per quelli di Torino, fino all’approdo a Milano, dove Max iniziò a collaborare con numerose radio nazionali.

Per oltre un lustro è stato voce ufficiale di Milan Channel , oltre a tanto lavoro nel mondo del giornalismo (sportivo e non) radiofonico per importanti agenzie di informazione e nelle redazioni di radio nazionali.

Nel frattempo Max ha sposato una ragazza di San Francisco, per continuare a sognare la California, ed è diventato padre di due splendide figlie, Sophia e Vivienne.