Filippo Firli

"Prima di scoprire che cosa fosse la radio, ero un ascoltatore, un ragazzino che implorava i genitori di comprare dischi, dischi e sempre dischi. C'è chi è pazzo del calcio, chi della pallavolo e chi del nuoto: ehi, io sono anche un piccolo provetto nuotatore che ha gareggiato anche al Foro Italico! Eppure, quello che mi dava la capacità di astrazione totale, la gioia assoluta, era la musica".

Fin da piccolo appassionato ascoltatore dalla radio di nonna o di mamma di programmi come "Gran varietà" e "Alto gradimento", durante l'ultimo anno di liceo classico ascoltando una piccola radio della sua zona (Tivoli, vicino Roma) sente un annuncio con cui si cerca uno speaker. Filippo, per niente timido, si presenta subito al provino ed è preso al volo. Ed è felice ammirando le pareti dell'emittente, completamente ricoperte da vinili posti all'interno degli scaffali. Poter scegliere cosa far ascoltare oltre a quello che poteva dire gli sembrava meraviglioso. Il solo pensiero di poter disporre di tutti quei dischi era un premio.

Da allora la sua carriera decolla e Filippo lavora in alcune tra le più importanti emittenti radiofoniche del panorama nazionale. E adesso ha inizio la sua avventura ai microfoni della prestigiosa Radio Monte Carlo. State in ascolto!