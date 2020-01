Davide Lentini

Nato tra la nebbia di Novi Ligure, ben presto i miei hanno capito che fosse meglio farmi conoscere il mare, di cui non posso più fare a meno.

E così sono cresciuto al sole di Sestri Levante, correndo in bici in spiaggia tutti i giorni. E proprio a Sestri Levante, a 13 anni, ho mosso i primi passi in radio: all'insaputa di tutti, ho scritto una lettera per partecipare a un provino nell'emittente della mia città. Inaspettatamente mi hanno preso: il classico episodio che mi ha cambiato la vita.

Da quel momento non passa giorno che non ascolti musica e da quel giorno non ho mai smesso di fare radio.

Nel mezzo ci sono stati il liceo, l'università mai finita, il cammino di Santiago, un bel po' di facciate prese non solo con la bici, l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti, un po' di carta stampata e tanta, troppa tv. Nella mia vita precedente mi sono occupato soprattutto di politica, sempre davanti a una telecamera. Poi ho detto basta, probabilmente ispirato dal "Video killed the radio star". Spero di essermi salvato!

Cresciuto professionalmente in Liguria, per quasi 15 anni ho vissuto a Genova di cui sono follemente innamorato e che ritengo una delle città più affascinanti al mondo, tutta da scoprire.

Oltre a andare in bici, gioco a pallavolo e a tempo perso vado in palestra. Appassionato di psicologia e marketing, mi piace cucinare e mangiare bene, viaggiare e oziare, scoprire mondi nuovi, ma soprattutto condividere emozioni con le persone che amo.

Oggi che sono diventato grande posso dire di aver coronato un altro sogno: da piccolo la mamma accendeva la radio della cucina proprio su Radio Monte Carlo, l’emittente con cui sono cresciuto. Poter trasmettere ogni mattina dai microfoni di Radio Monte Carlo è per me, quindi, un grande onore, oltre a un desiderio finalmente diventato realtà.

E proprio come quando ero piccolo, ancora adesso arrivo in radio con la mia inseparabile bici, metto le cuffie in testa, accendo il microfono e condivido con voi un po' di strada. ​