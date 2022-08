Si apre oggi la 79a Mostra del Cinema di Venezia: ai nostri microfoni la splendida madrina Rocio Munoz Morales

Per il sesto anno consecutivo Lexus è Auto Ufficiale della 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia.

E anche quest’anno la nostra Rosaria Renna - voce ufficiale di Radio Monte Carlo per il cinema – è arrivata a Venezia, ovviamente a bordo di Lexus.

Rosaria da oggi fino al 10 settembre 2022 condurrà “Due Come Noi” direttamente dalla Hollywood Celebrities Lounge del Lido raccontando al pubblico di Radio Monte Carlo, on air e sui social, il dietro le quinte della più importante rassegna cinematografica italiana, tra le più prestigiose e amate al mondo.

Ai nostri microfoni, a poche ore dal debutto ufficiale, la bellissima e bravissima madrina Rocio Munoz Morales che ci confessa:

“Sono infinitamente felice, sono anche un po’ agitata ma prevale in me un senso di gratitudine immensa. Sto vivendo un sogno reale e si respira un’aria magica”.

“Ciò che mi rende serena è la presenza dei miei genitori a Venezia, sapere che ci sono mi dà una profonda tranquillità”.

Un’intervista emozionante, una persona speciale, sensibile, motivata e pronta ad aprire questa edizione ricca di sorprese.

E durante tutto lo svolgimento della Mostra cinematografica come Auto Ufficiale dell’evento Lexus avrà il privilegio di accompagnare attori, registi e volti noti del cinema fino al red carpet.

Per saperne di più continuate a seguirci on line e on air ogni giorno dalle 10.00 alle 12.00… solo su Radio Monte Carlo!