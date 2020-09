Dal burraco alle poesie della grande Alda Merini. Venezia 77 ci regala una chiacchierata con la vulcanica Claudia Gerini.

Il primo ottobre arriva finalmente in sala “Burraco fatale”.

Rosaria Renna ha incontrato una delle protagoniste, la grande Claudia Gerini che racconta: “…è una commedia al femminile con Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Angela Finocchiaro… Una commedia romantica e divertente. Siamo state dirette da una donna, Giuliana Gamba. Si parla di amicizia e di sfide e avventure femminili… E quando si mette insieme una combriccola di donne fate attenzione!”

Claudia ci ha parlato anche del suo impegno nella serie di «Illuminate»: “Abbiamo cercato di cogliere un po’ l’anima di Alda Marini e per me è stato un grande onore… Le mie due canzoni e poesie preferite sono IL REGNO DELLE DONNE, dedicata al mondo femminile, che descrive perfettamente come siano noi e IL BACIO…”

Per finire un accenno al canto, una sua grande passione, e a “Un Vecchio Ritornello”, brano di Marco Conidi dedicato alla grande Gabriella Ferri: “Quando c’è da cantare mi piace… mi sento privilegiata, come una ragazzina entusiasta mi metto al lavoro. E’ venuto un bellissimo omaggio. Questa è una canzone che a me emoziona molto e quindi con molta gioia ho partecipato. E’ uscita da poco e uscirà a breve anche il video”.

Continuate a seguire il nostro racconto della Mostra di Venezia edizione 77, l’edizione del CORAGGIO, come l’ha definita Claudia.

