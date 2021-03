Happy Birthday: lo speciale Speak Easy dedicato a Radio Monte Carlo

Dai microfoni di Radio Monte Carlo, Clive ci ha insegnato per anni come usare correttamente la lingua inglese grazie alla sua rubrica Speak Easy. Grazie a una serie di bellissime canzoni, era facile infatti imparare, grazie a Clive, nuovi termini e modi di dire tipicamente "british".

In occasione dei 55 anni di Radio Monte Carlo, Clive ha deciso così di dedicare uno Speak Easy speciale a un termine che più adeguato non si può: Happy Birthday. Ascoltate la sua lezione nel nostro podcast. E, per i più curiosi, ecco le canzoni dalle quali si è fatto ispirare per confezionare questa puntata speciale di "Speak Easy".

Tears for Fears: Mad World

Portugal. The man: Feel it Still

Duran Duran: Rio

The Beatles: When I'm 64

R.E.M.: It's the End of the World

Amy Winehouse: It's My Party

(Foto Getty Images)