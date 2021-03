Festa del papà: la bellissima poesia letta da Max Venegoni e le frasi più toccanti da dedicare a tutti i padri

Il 19 Marzo è la giornata dedicata a tutti i papà. L'affetto per il proprio padre è qualcosa che va al di là di tutto, ma a volte lo si esprime in maniera meno esplicita rispetto a quello per la mamma. In realtà, tutti i genitori hanno bisogno di sentirsi apprezzati e non c'è occasione migliore di questa festa per esprimere ai padri tutto l'amore provato per loro. Ecco alcune frasi da dedicare loro e da leggere per riflettere e comprendere la bellezza del legame tra papà e figlio.

Vi facciamo anche ascoltare la bellissima poesia letta in onda da Max Venegoni durante "Due come noi", inviata in radio dall'ascoltatrice Mary.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre.

Un padre è meglio di cento insegnanti.

Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre.

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me.