Traditional Xmas

Le canzoni classiche delle festività. Le più suggestive, le più amate, quelle che davvero fanno percepire che sì, finalmente... è arrivato il Natale. Chiavi magiche sonore che aprono la porta dei ricordi più belli e dei momenti più gioiosi. Da "One Little Christmas Tree" di Stevie Wonder a "Happy Holiday" di Percy Faith and His Orchestra, passando per "Sleigh Ride" di Ella Fitzgerald, grandi brani per colorare di magia il vostro dicembre.