L'incredibile foresta sommersa: qui gli alberi crescono al contrario!

E' un paesaggio da fiaba. Surreale, affascinante: un'intera foresta cresce sommersa nell'acqua cristallina di un lago. Non si tratta di un effetto ottico, ma di una incredibile curiosità naturalistica, che è possibile ammirare in Kazakistan.

Qui, nelle montagne del Tien Shan, si trova il lago Kaindy, a 1667 metri sopra il livello del mare, dove una foresta di abeti rossi cresce al contrario: con le chiome sott'acqua e i fusti visibili all'esterno.

Una vera bizzarria geografica, causata da un terremoto che nel 1911 sconvolse interamente la zona, creando una diga naturale e una serie di frane, che hanno fatto sì che gli alberi crescessero in modo tanto originale. Un vero spettacolo da ammirare e una gioia per i sub, che immergendosi godono di una visione davvero inconsueta.