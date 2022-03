Arriva il teatro volante per scoprire New York

Il teatro volante che svetta tra i grattacieli e offre una vista panoramica su New York è un’esperienza incredibile che lascia col fiato sospeso, da non perdere. La proposta di viaggio si chiama RiseNY, ha aperto di recente a Times Square ed è stata creata da Running Subway in collaborazione con i partner Brogent Technologies e Super 78. Un teatro virtualmente itinerante, nel tempo e nello spazio, attraverso sette gallerie tematiche, che percorrono le tappe della storia della città, in due secoli di meraviglie.

I visitatori cominciano la loro avventura all’interno della prima linea della metropolitana di Manhattan, inaugurata il 27 ottobre 1904, dove gli ospiti guardano un cortometraggio sulla storia della città diretto da Ric Burns e James Sanders e narrato da Jeff Goldblum. Un vagone li porta quindi virtualmente nelle gallerie dove possono esplorare il ruolo fondamentale di New York nella finanza, nel teatro, nella musica, nella televisione e altro ancora. Il percorso arriva fino agli anni 90, per ammirare la rinascita di New York e fermarsi a guardare la bellezza di quei simboli ora iconici della Grande Mela. Prosegue alla scoperta della cultura americana, dalla moda alla musica, passando per i film e le celebri serie televisive. Non manca, naturalmente, un tributo allo sviluppo verticale della città che ospita uno degli skyline più belli del mondo. Ed è proprio per omaggiare quello che è diventato il simbolo di New York che il viaggio si conclude con una simulazione di volo sulla città.

L'attrazione presenta il modello m-Ride da 46 posti e una cupola di proiezione di 180 gradi e 40 piedi. Comodamente seduti, gli ospiti vengono sollevati per circa dieci metri e restano in sospensione tra riprese aeree mozzafiato. I sedili in movimento rendono ancora più reale l’esperienza multisensoriale, un cinema in 4k con vibrazioni, correnti d’aria, nebbia e odori, che rendono più realistiche le immagini sullo schermo.

Il tour cinematografico fa volare i passeggeri sopra la Statua della Libertà, il maestoso skyline, lo Yankee Stadium e altri luoghi di riferimento della città. Al di là dei punti salienti geografici, il teatro volante celebra anche la gente di New York e la sua storia.

Tra le gallerie e la giostra, i visitatori trascorrono in media, circa un'ora. Quindi, pronti via!

(Foto Getty Images)