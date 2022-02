Nomade e di gran lusso: ecco la casa immersa in un panorama mozzafiato

L’ultima frontiera del relax (di lusso) è una suite nomade. Progettata dall’architetta Beatrice Bonzanigo, Casa Ojalá è un’esclusiva guest house senza radici, ossia pensata per essere installata ovunque… a patto che a circondarla sia un panorama naturale mozzafiato!

All’interno del cilindro di legno okumè di 27 mq c’è tutto quello che serve: due posti letto, un bagno, un angolo cottura, un soggiorno e una terrazza che possono trasformarsi continuamente – più di 1.000 le configurazioni possibili – grazie a un sistema di corde, carrucole e pannelli scorrevoli ispirati al mondo della vela.

In attesa che parta la produzione in serie, la prima unità è in esposizione tra le colline della tenuta Rosewood Castiglion del Bosco, in Val d’Orcia, in mezzo ai vigneti di Brunello di Montalcino.

Casa Ojalá è una struttura charmant e totalmente sostenibile. Legni ricercati vanno a braccetto con tessuti in plastica riciclata, ceramica lavorata solo a mano, tutto made in Italy. E poi pannelli ad energia solare sul tetto e un sistema di raccolta d’acqua piovana e uno di purificazione delle acque.