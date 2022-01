Quirinale: 11 curiosità sul meraviglioso Palazzo che ospita il Presidente della Repubblica

Riflettori accesi sul Quirinale, in attesa di sapere chi sostituirà Sergio Mattarella e da febbraio diventerà il nuovo Presidente della Repubblica.

Mentre fervono le votazioni, vi facciamo scoprire x cuiroistà del Palazzo del Quirinale, sede della carica più alta dello Stato, grazie al libro "Tutti i piatti dei Presidenti. 30 anni di ricette, storie e aneddoti nelle cucine del Palazzo del Quirinale" (di Lorenza Scalisi con foto di Chiara Cadeddu).

1- E' più grande della Casa Bianca

Ha una superficie di 110.500 metri quadrati ed è il decimo palazzo più grande del mondo. Inoltre, è venti volte più grande della Casa Bianca

2- Ha avuto prestigiosi inquilini

Durante la sua storia, che supera i cinquecento anni, ha ospitato nelle sue lussuose stanze 30 papi, 4 re e 12 presidenti.

3 - Al suo interno ha una cappella grande quanto la Sistina

E' la Cappella Paolina, voluta da Papa Paolo V identica alla Sistina (545 metri quadrati di superficie per 19,60 d’altezza, mancano però i superbi affreschi di Michelangelo). Qui si sono svolti quattro conclavi.

4 - Sfoggiava un enorme tappeto

Al Quirinale si trovava uno dei più grandi tappeti del mondo, dal peso di ben 900 chili (è il più grande in Europa) e grande 300 metri quadrati. A causa delle enormi dimensioni, è stato creato nella stanza destinata a ospitarlo. Nel 2021 è stato faticosamente rimosso, per essere restaurato.

5 - Ha tenuto prigioniero Galileo

Nel Salone delle Feste, alto 15 metri, brillano tre enormi lampadari di cristallo. Esiste anche un palco, dove un tempo suonava l'orchestra, per allietare il Re. Per raggiungere il palco, si attraversano scale e celle e si dice che in una di queste fu prigioniero Galileo Galilei, giudicato colpevole dal Tribunale dell'Inquisizione, che si trovava al piano terra del palazzo. Ora al posto del Tribunale c'è una più innocua Vasella, lo spazio in cui sono raccolte le porcellane, gli argenti e i cristalli (per un totale di 38.000 pezzi) che servono anche ad allestire i pranzi ufficiali.

6 - E' stato anche campo da tennis del Re

Il salone più grande e solenne, quello dei Salone dei Corazzieri, dove si svolgono cerimonie e udienze del Presidente, fu un tempo trasformato in pista da pattinaggio e nel 1912 in campo da tennis coperto.

7 - Il Principe Carlo ha dormito su un suo divano

Durante una visita privata della Regina Elisabetta all'allora Presidente Luigi Einaudi, nel 1951, era presente anche il Principe Carlo, che a quel tempo aveva 3 anni. Al bimbo venne sonno durante la cena e non avendo culle a disposizione, fu utilizzato un piccolo divano della sala, che fu rivolto verso la parete e ospitò il principino dormiente.

8 - Ha una cucina speciale

Oltre alla Cucina Grande, il Quirinale ha una seconda cucina all'interno del Torrino, l'incantevole belvedere del Palazzo, dal panorama incantevole (permette di ammirare l’Altare della Patria, il Pantheon, il cupolone di San Pietro, Castel Sant’Angelo e il Colosseo). La Cucina Grande infatti è troppo lontana dal Torrino e se la cena è prevista in questo spazio, i piatti vi arriverebbero freddi.

9 - Le sue bandiere parlano

Sul Torrino sventolano tre bandiere: quella italiana, quella europea e lo stendardo presidenziale. Quest'ultimo però è issato solo se il Presidente è al Quirinale. Dunque, a suo modo, parla, e ci rivela se il Capo dello Stato è a Palazzo o no.

10 - I suoi pranzi e le sue cene seguono regole precise

La durata massima è di quarantacinque minuti; le portate non possono essere più di tre, perché ci si deve concentrare sugli affari di Stato e non sul cibo. Le ambasciate inviano inoltre schede precise alla Cucina Grande, per indicare intolleranze, allergie o cibi poco graditi dai Capi di Stato ospiti al Quirinale. Per esempio, per la Regina Elisabetta, che mangia sobriamente e ama il cioccolato, il menu prevedeva ravioli di ricotta e spinaci, lombata di vitello arrosto con funghi porcini ripieni e verdure miste e bonet al cioccolato.

11 - Un falcone veglia sui suoi giardini

Quando sono previsti ricevimenti nei giardini del Quirinale è un falcone appositamente addestrato a scacciare dai cieli i voraci gabbiani e piccioni che vorrebbero senz'altro banchettare con gli ospiti del Presidente.

Dunque, un palazzo, il Quirinale, davvero ricco di storia, curiosità, bellezza. E anche, come disse il Presidente Mattarella, “un Palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia, protagonista oggi come ieri della storia del Paese e come tale a pieno titolo la Casa degli italiani”.

