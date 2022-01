Cercasi re di giorno e barista di notte: davvero un lavoro dei sogni

Un annuncio di lavoro alquanto bizzarro è stato diffuso nel Regno Unito. Il Barrow Borough Council cerca entro aprile 2022 una persona che possa ricoprire due ruoli alquanto diversi. Monarca di giorno e barista di notte.

Nel dettaglio l'offerta richiede di diventare proprietari dello Ship Inn a Piel Island, nella baia di Morecambe, a circa 100 chilometri da Manchester e Re di un castello, situato al largo della costa occidentale del paese. La piccola isola, nella bella stagione, è molto gettonata dai turisti e manca personale per l'accoglienza. O meglio non c'è proprio.

Nell'annuncio viene chiarito che qualsiasi operatore deve apprezzare i vincoli offerti dall'energia, dalle condizioni meteorologiche, dall'accesso e dalla sua posizione all'interno di un'area di particolare interesse scientifico. Senza troppi giri di parole l’aspirante barista e monarca dovrà avere una forte capacità di adattamento e isolamento.

Tra le mansioni da svolgere oltre a quelle dell'accoglienza, ci sono la cura e la manutenzione dei terreni, la gestione delle aree del campeggio e dei servizi igienici dell'isola. E non è finita qui perché chi verrà selezionato e scelto sarà nominato Re di Piel Island con tanto di cerimonia di investitura ufficiale, risalente addirittura dal XV secolo. Come si svolge? Il monarca viene fatto sedere su una sedia antica, con un elmo sulla testa e una spada in mano. Intorno a lui persone gli versano alcol sulla testa. Un modo decisamente originale per dare il benvenuto al futuro monarca.