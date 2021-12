In mongolfiera per volare tra le stelle

E' assodato: la nuova frontiera del turismo sono le crociere nello spazio. E quello che propone la start-up Space Perspective è veramente unico: poter toccare il cielo con un dito e camminare tra le stelle, a bordo di una mongolfiera.

Spaceship Neptune, questo il nome della navicella sollevata da un gigantesco pallone di idrogeno dal design simile ad una mongolfiera, è progettata per trasportare fino ad un massimo di 8 passeggeri e un pilota. Offre una serie di benefit: poltrone ampie e comodissime, rivolte verso la vetrata panoramica a 360°, per ammirare la vista della curvatura della Terra in tutta la sua gloria; un bar e, naturalmente un bagno.

La partenza, poco prima dell'alba, dallo Space Coast Air and Spaceport, situato nei pressi del Kennedy Space Center della Nasa, nella contea di Brevard in Florida. Ci vorranno 120 minuti per raggiungere i 30mila metri e altre due ore per scendere verso la Terra, alla velocità di 18 chilometri orari. Gli ospiti resteranno ai confini dello spazio, per altre due ore, volando al di sopra dell’Atlantico. In tutto, sei ore di viaggio.

La società americana ha fatto sapere di aver completato con successo un volo di prova e che a bordo della capsula ci saranno soltanto un capitano e i passeggeri i quali però, non necessiteranno di un addestramento specializzato prima del decollo.

I biglietti, per questa esperienza unica, tra il reale e il fantastico, sono già in vendita al costo di 125.000 dollari, anche se i voli inizieranno a partire dal 2024.