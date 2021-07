Vetro e alta tecnologia per il treno che sfreccia come una cometa nella notte

Sognare di viaggiare su rotaia, nel lusso sfrenato, chi non lo ha fatto! Sarà una realtà per chi naturalmente se lo potrà permettere, perché un treno completamente in vetro consentirà di esplorare in modo nuovo le bellezze del mondo, mantenendo quello spirito di avventura e romanticismo proprio insito in questo mezzo di trasporto. Basti pensare all'Orient Express, la quintessenza dell'eleganza, entrato ormai nella leggenda.

Il designer francese Thierry Gaugain lo ha battezzato G Train e per ora è solo un prototipo che sembra uscito da un film di fantascienza. Si tratta di un convoglio lungo quasi 400 metri e con 14 carrozze, in gran parte di vetro "smart", con una innovativa tecnologia che permetterà di passare dal trasparente all'opaco oppure al nero. Inoltre, i passeggeri potranno cambiare l'atmosfera interna, in qualunque sezione si trovino, premendo semplicemente un pulsante. Se fuori piove, gli ospiti potranno decidere di farsi circondare dalla luce estiva. Passeggiando in un giardino tra alberi e frutti profumati. Non mancheranno una Spa, la palestra, il cinema e il ristorante. Prevista anche una carrozza riservata a moto e auto, per potersi muovere liberamente durante le soste. E di notte il treno superlusso diventerà una cometa luminescente che sfreccia illuminando il buio.

Al momento però si tratta solo di un concept e non è destinato al pubblico. Eh, sì! Perché il treno superlusso è stato pensato per un solo proprietario: "qualcuno consapevole dell'unicità di questo mezzo e che capisce che non stiamo parlando solo di trasporto", spiega Gaugain (già "mente", in passato, di alcuni degli yacht più iconici). Qualcuno in grado di sborsare almeno 350 milioni dollari.