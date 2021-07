Ecco Somnio, lo yacht superlusso più grande del mondo

Superlusso, avanguardia e sostenibilità: sono solo alcune delle garanzie che riguardano Somnio, un nuovo yacht da record in costruzione in Norvegia, da VARD, società Fincantieri. Lungo 222 metri e con una stazza lorda di 33.500 tonnellate, sarà varato nel 2024.

Oltre alle misure e alla bellezza eccezionali, questo gioiello sarà “l'unico superyacht residenziale al mondo”, ha detto il co-fondatore di Somnio, il capitano Erik Bredhe. E infatti solcherà i mari con a bordo 39 facoltosi proprietari (e relativi compagni di viaggio) degli altrettanti appartamenti davvero esclusivi e personalizzabili: si parte dai 9 milioni di euro per un progetto base, che potrà essere arricchito con i propri desiderata: dalla Spa alla libreria.

Dovete provare a immaginare vere e proprie ville galleggianti, dove ogni proprietario avrà a disposizione anche un concierge. A bordo non mancheranno ristoranti e bar di lusso, una cantina per 10mila bottiglie di vino e sala degustazione, un beach club con strutture per sport acquatici e un salotto a prua per assistere in prima fila all'ingresso in porto. Inoltre, saranno offerte cure mediche di prim'ordine per poter viaggiare tranquilli.

Insomma, il senso del progetto è offrire la privacy di una barca privata, ma con un servizio top che si trova solo nei migliori hotel. Merito di due tra i più rinomati studi di architettura e design, Winch Design del Regno Unito e Tillberg Design della Svezia, che hanno lavorato al progetto da 500milioni di euro per un anno e mezzo.

Ma per non sentirsi troppo in colpa, tra una tappa a New York e un atollo sperduto, Somnio sarà d'avanguardia anche in fatto di sostenibilità: costruito con motori a basso impatto, a bordo ospiterà attrezzature avanzate per ricerche sugli ambienti oceanici, che saranno condotte da esperti di livello internazionale