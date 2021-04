E' di uno chef italiano l'incantevole ristorante subacqueo delle Maldive

L'atmosfera è senz'altro suggestiva: perché il ristorante, opportunatamente battezzato H2o, si trova sott'acqua, alle Maldive. Ad aprirlo nell’atollo di Raa, in partnership con il resort You & Me by Cocoon, è stato il noto chef friulano Andrea Berton.

Le immagini sono davvero uniche: è possibile cenare ammirando tutta la bellezza degli scenari sottomarini, con tanto di via vai di specie ittiche (che speriamo non si impressionino: la cucina offre naturalmente piatti a base di pesce).

«Sono molto soddisfatto», ha raccontato Andrea Berton «della collaborazione con You & Me by Cocoon, non solo per l'altissimo livello di qualità che il resort offre, da quello gastronomico a quello esperienziale, ma anche per la natura unica del Ristorante, uno dei pochissimi ristoranti underwater al mondo, l'unico nell'atollo di Raa».

La cucina offre piatti italiani e internazionali e naturalmente creazioni speciali dello chef Berton.