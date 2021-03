L'incredibile grattacielo a forma di molletta in costruzione a Dubai

Dubai non vuole smentire la fama per il suo sfarzo e per i suoi eccentrici record mondiali, tra cui, il grattacielo più alto, il Burj Khalifa, con i suoi 829 metri di altezza, il centro commerciale più grande, il Dubai Mall, con le sue 1200 vetrine, e l’albergo più lussuoso che conta ben 7 stelle, il Burj Al Arab.

La città emiratina, ora, si aggiudicherà un altro primato, grazie alla Clothespin Tower che non solo sarà l’opera d’arte più grande del mondo, ma anche il primo grattacielo artistico mai realizzato.

La struttura, 40 piani per 350 metri di altezza, avrà la forma iconica di una molletta per il bucato ed è nata dall'idea dell' israeliano Zygo come simbolo di amore, pace e speranza. Gli interni seguiranno il concetto di complementarietà della molletta, dove c'è tutto. Da una parte, 300 appartamenti di lusso, dall'altra, un hotel con 1200 camere decorate da artisti. La Clothespin Tower, inoltre, avrà 10mila metri quadri di spazio adibiti a uso commerciale dove ci saranno boutique d'alta moda, gallerie d'arte, ristoranti, palestre e spa.

Per anni Zygo si è limitato a raffigurarla tramite la pittura e la scultura, finché, affiancato dall’imprenditore Jacob Shpingel, ha deciso di trasformarla in un grattacielo. Come lo stesso artista ha affermato: "il nostro obiettivo è sviluppare il primo edificio vivente con un design altamente innovativo ed un ingegno all’avanguardia, incorporando speranza, amore e unione in una sola struttura".L'ambizione di Zygo e Shpigel è di portare il progetto in tutto il mondo anche se è Dubai il primo luogo dove ha preso vita e soprattutto dove le ricerche di finanziatori procedono velocemente e con la strada spianata. L'inizio della costruzione è previsto per il 2023