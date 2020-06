Mistero e magia: gli affascinanti Giardini perduti di Heligan

Si trovano nel cuore della Cornovaglia i misteriosi Giardini perduti di Heligan, uno spazio fatato ricco di splendide piante e atmosfera affascinante. Considerati nel XIX secolo uno dei più bei giardini dell’Inghilterra, sorgono nei pressi del villaggio di Pentewan e sono stati meravigliosamente restaurati negli anni Novanta.

Il termine Heligan nella lingua locale vuol dire salice. Ma i giardini ospitano anche rododendri e camelie (il loro bosco è Patrimonio Nazionale) e numerose altre piante. Vasti 80 ettari, i Giardini perduti di Heligan sono divisi in più aree, tra cui il Productive Garden, i Pleasure Ground, gli Italian Garden e la Jungle.

A rapire il cuore dei visitatori è però soprattutto un'enorme scultura, detta Mud Maid, capace di cambiare aspetto in base alle stagioni. Sia i suoi abiti che la folta chioma mutano nei diversi mesi dell'anno. In inverno è tutta candida, ricoperta di neve. In primavera è rigogliosa e verdeggiante. E, secondo le stagioni, si ricopre di edera, muschio o erba. Creata da due scultori locali, i fratelli Pete e Sue Hill, ha una struttura cava in legno, ricoperta da una rete di fango. Il viso invece è formato da cemento e sabbia. Per la sua particolarità. ormai è la Mud Maid è la vera attrazione dei Giardini.

(Foto Getty Images)