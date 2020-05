Un trionfo di colori e bellezza: la visita virtuale ai Royal Kew Gardens è emozione pura

Come si fa a non amare i Kew Gardens, anzi, i Royal Kew Gardens, immagine e luogo simbolo del giardinaggio all'inglese? Ricchi di oltre due secoli e mezzo di storia, i Kew Gardens sono il fiore all'occhiello della Gran Bretagna. Nascono nel XVIII secolo come giardino esotico di delizie, ampliato dalla Principessa Augusta, vedova di Federico di Hannover, Principe di Galles, e da Re Giorgio III e nel 1840 diventano Orto botanico nazionale.

Oggi mostrano oltre 40.000 varietà di piante e la memorabile Palm House e sono Patrimonio UNESCO. E si offrono all'occhio incantato del visitatore, anche in questo periodo, grazie a un viaggio virtuale a cui mancano solo i profumi dei fiori.

(Photo by Stephanie Mulrooney on Unsplash)