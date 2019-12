75esima Mostra del Cinema di Venezia: Ryan Gosling sfila sul red carpet con Lexus.

Alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia sul red carpet uno splendido Ryan Gosling in smoking bianco.

La Mostra ha preso il via con “First Man”, il film di Danielle Chazelle che narra lo sbarco del primo uomo sulla Luna, in cui l'attore canadese veste i panni del protagonista (Neil Armstrong).



"Era un introverso quindi è stata una vera sfida accedere alle sue emozioni. Il film racconta due storie: l'uomo che atterra sulla Luna e anche quella di quest'uomo che va sulla Luna per poter atterrare sulla terra. Neil ha compiuto anche un viaggio personale emotivo che era ugualmente interessante, le due cose insieme sono il potere di questa storia. Mi sono stati di grandissimo aiuto i figli, la sua ex moglie Janet, i suoi amici di infanzia. E poi la Nasa che ci ha aperto le porte, ho dovuto imparare l'ABC del volo, comprendere la particolarità di un astronauta che è un pilota che entra in un velivolo che non è mai stato in volo per riuscire ad ottenere un passo avanti nello sviluppo tecnologico" - dice Gosling a proposito della sua interpretazione.

