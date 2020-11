Blast skeleton tourbillon by Ulysse Nardin, Manufacture of freedom

Ulysse Nardin è la Manifattura pionieristica che si ispira al mare e sviluppa segnatempo innovativi pensati per spiriti liberi.

Fondata da Ulysse Nardin nel 1846, la Maison Ulysse Nardin, che fa parte del gruppo internazionale del lusso Kering dal novembre 2014, ha scritto alcuni dei capitoli più belli nella storia dell'Alta Orologeria.

Il marchio deve la sua fama al legame con il mondo nautico: i suoi cronometri da marina sono tra i più affidabili mai realizzati e sono tuttora ricercati dai collezionisti di tutto il mondo. Pioniere nelle tecnologie d'avanguardia e nell'uso di materiali innovativi come il silicio, Ulysse Nardin è una delle poche manifatture ad avere le competenze necessarie per produrre in-house i propri componenti e movimenti di alta precisione. Uno straordinario livello di eccellenza orologiera che è valso al marchio un posto nel circolo più esclusivo dell'orologeria svizzera: la Fondation de la Haute Horlogerie.

Oggi, dai suoi siti di Le Locle e La Chaux-de-Fonds in Svizzera, Ulysse Nardin persegue la sua ricerca della perfezione con cinque collezioni: Marine, Diver, Classico, Executive e il Freak.

Nel 2019, Ulysse Nardin ha introdotto il fattore X nell’orologeria, facendolo diventare potente filo conduttore che progredisce trasversalmente in tutte le collezioni.

Fattore X che si ritrova anche in BLAST, una meraviglia tecnologica realizzata con linee maschili e dure.

La "X" ha affermato la sua presenza in tutti i modelli BLAST. La sua geometria forma nella forma è un piacere visivo: una "X", incorniciata in un rettangolo, entrambe all'interno di un cerchio.

I designer di Ulysse Nardin hanno ridisegnato e ricostruito ogni triangolo dell’orologio con una finitura diversa, tra impiallacciatura lucida, satinata e sabbiata.

BLAST è disponibile in quattro modelli distinti, ciascuno con il nuovo movimento di manifattura UN-172 con tourbillon automatico con una riserva di carica di tre giorni e la nuova fibbia a spiegamento automatico. Sono possibili tre opzioni di bracciali: gomma strutturata, pelle, velluto e qualche opzione specifica.

Tutta la collezione su ww.ulysse-nardin.com

OGNI GIOVEDI’ SU RADIO MONTE CARLO APPUNTAMENTO CON I MARI DEL NOSTRO PIANETA IN COLLABORAZIONE CON ULYSSE NARDIN

Dal 19 novembre, all’interno del programma In Viaggio con Di Maggio, una nuova rubrica dedicata ai mari del nostro pianeta, alla loro bellezza e ai loro problemi, in collaborazione con Ulysse Nardin.

Sarà l’occasione di scoprire anche le incredibili storie di spiriti liberi, uomini e donne, fortemente legati all’universo acquatico: Sebastian Copeland, Fred Buyle, Alex Caizergues, Mathieu Crepel, Sebastien Destremau, Ben Thouard ed Alessia Zecchini. Ulysse Nardin li chiama “Team of Ulysses”.

Come l’eroe dell’“Odissea” di Omero, questi moderni Ulisse non sono disposti a seguire un percorso predeterminato. Al contrario, vedono la vita come un mare di opportunità, un percorso di possibilità che li invita a mettere alla prova il loro coraggio. Ciascuno ha una forza unica, cercano di superare gli ostacoli estremi nelle loro ricerche indomite per seguire i propri sogni.